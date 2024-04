Avengelyne-film på trappene, Olivia Wilde og Margot Robbie involvert

HQ

En ny tegneseriefilmatisering kan være på trappene. Avengelyne er en figur skapt av Rob Liefield, kjent fra Deadpool, og Cathy Christian. Hun ble først nedtegnet i 1995 og er en engel som bekjemper ondskapens krefter, vanligvis i form av demoner og monstre.

Ifølge Deadline er en filmatisering av Avengelyne på trappene. LuckyChap - produksjonsselskapet som laget Barbie - skal jobbe med filmen, og Olivia Wilde og Margot Robbie skal være regissør og produsent.

Det er snakk om at Robbie også skal spille hovedrollen, men leiren hennes nekter visstnok for alt annet enn at hun skal være produsent for filmen.