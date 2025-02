Avengers: Doomsday begynner innspillingen neste måned

HQ

Avengers: Doomsday kommer på lerretet neste år, og selv om vi kanskje ikke har så mye hype for den kommende filmen, takket være at MCU har sluppet ballen de siste årene, er det fortsatt stor interesse for å se hvordan våre nye Avengers ser ut.

Ifølge The Wrap skal innspillingen av filmen begynne allerede i mars, og produksjonen vil finne sted i Storbritannia, som har bygget seg opp som stedet å spille inn storfilmer siden Star Wars kom til Pinewood i 2014.

Avengers: Doomsday sin historie er ganske ukjent, men med tanke på at vi får se Doctor Doom i filmen, spilt av Robert Downey Jr, og at vi har en Fantastic Four-film som kommer i juli, kan man forvente at de er involvert på en eller annen måte. Dessuten kommer det sannsynligvis fortsatt til å være et multivers-element, med tanke på at det er det hele denne sagaen har basert seg på siden Endgame.

Er du spent på Avengers: Doomsday? Den kommer til å treffe skjermene våre den 1. mai 2026.