Avengers: Doomsday begynner innspillingen i dag

Vi har visst en stund at mange store stjerner og Marvel-skuespillere har vært i Storbritannia en kort stund for å forberede seg på den enorme oppgaven det vil være å filme Avengers: Doomsday, men det som ikke har vært nevnt før, er at filmen faktisk ikke har begynt å filme ennå. Eller rettere sagt, den hadde ikke...

Marvel Studios-sjef Kevin Feige har nå avslørt at Avengers: Doomsday begynner å filme i dag, 28. april, med dette bekreftet av lederen under en pressekonferanse relatert til Thunderbolts*, ifølge ComicBookMovie.com.

Nå som innspillingen er i gang, er det nok trygt å si at tiden nå er inne for å begynne være obs på og unngå spoilere, spesielt for eventuelle nye og uventede rollebesetninger og karakterer som kan dukke opp i ensemblets innsats.

Ellers ser Avengers: Doomsday ut til å ha kinopremiere i mai 2026, noe som betyr at det sannsynligvis vil bli en ganske forhastet og rask affære for å få alle postproduksjonselementene sortert og klare i tide etter at innspillingen er avsluttet om noen måneder.