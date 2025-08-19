Avengers: Doomsday ble filmet på nytt etter Downeys ønske

HQ

At superheltfilmer gjennomgår "reshoots" er mer regelen enn unntaket i disse dager, og nesten alle produksjoner står overfor en eller annen grad av ekstra filming. Avengers: Doomsday er ikke annerledes. Det som imidlertid er uvanlig, er at ominnspillingene angivelig ble bedt om av en av stjernene selv - Robert Downey Jr.

I en nylig utgitt episode av podcasten The Hot Mic avslørte innsiderne Jeff Sneider og John Rocha at nye scener hadde blitt filmet i nesten en hel måned. De fleste av disse opptakene var sentrert rundt Doctor Doom, men ifølge rapporten var Downey i utgangspunktet ikke fysisk til stede under mange av dem. I stedet bidro han med stemmen sin mens stand-ins håndterte det fysiske skuespillet.

Men skuespilleren var til slutt misfornøyd med resultatet og ba om å få komme tilbake i egen person. "Jeg hørte at Dommedag måtte gjennomgå tre ukers reshoots på Downeys forespørsel", forklarte Sneider.

"Det var tider da Downey var til stede på settet for å lese replikker for Doctor Doom, men ikke var involvert i scenene. I stedet ble han erstattet av kropps- og ansiktsdobler i filmen. Til slutt innså Downey at situasjonen ikke fungerte, og ba om å få spille inn hele tre uker med scener på nytt, med ham i det faktiske Doctor Doom-kostymet."