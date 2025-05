Avengers: Doomsday har blitt utsatt til 18. desember 2026

HQ

Det ser ut til at mai 2026 ikke blir en like stor underholdningsmåned som vi først trodde. Mens det virket som om årets største film og spill ville komme på skjermen i den måneden, har Avengers: Doomsday trukket seg fra en lansering i mai.

I stedet, ifølge Deadline, har filmen blitt skjøvet helt til slutten av året, og vil ha premiere den 18. desember 2026 i stedet. Avengers: Secret Wars, har også blitt utsatt fra 7. mai 2027 til 17. desember samme år.

Vi har ennå ikke en eksakt grunn til at Disney har utsatt begge filmene, men med så mange skuespillere om bord for de kommende Avengers-filmene, samt VFX som trengs for disse filmene, kan mer tid til å lage mat bare være en god ting.

Avengers: Doomsday har premiere 18. desember 2026.