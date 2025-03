Avengers: Doomsday vil avsløre forbindelsen mellom Iron Man og Doctor Doom

HQ

Helt siden Robert Downey Jr. ble annonsert som mannen bak masken i den kommende Avengers: Doomsday, har fansen spekulert i om hans involvering går utover skuespillerens popularitet, og faktisk tjener et større formål. Kan det være en sammenheng mellom Iron Man, hans død på slutten av Avengers: Endgame og hans rolle som Doctor Doom?

En påstand som faktisk ser ut til å stemme, ettersom Anthony Russo nylig bekreftet i et intervju med The Times at ja, det er en sammenheng mellom Iron Mans død og introduksjonen av Doctor Doom, men at de nøyaktige detaljene er topphemmelige og ikke noe som vil bli avslørt på forhånd. Anthony Russo nevnte også at ingen andre enn Downey Jr. kunne portrettere denne karakteren på den måten som er planlagt.

"Vi kan ikke forklare det, da det er en del av historien. Men det er ingen andre i verden som kan spille denne karakteren på den måten han er i ferd med å gjøre."

Joe Russo understreket også at Downey selv har vært medvirkende i utviklingsprosessen av denne nye tolkningen av ruinene, som han beskrev som svært intens.

"Han skriver bakgrunnshistorier og deler kostymeideer. Han er virkelig - vi snakket om det på telefonen i morges, før vi kom hit. ... Han elsker virkelig rike, tredimensjonale karakterer, og jeg tror han ser en virkelig mulighet her med den karakteren."

Hva tror du forbindelsen mellom Iron Man og Doctor Doom er?