Avengers: Endgame-regissørene viser endelig The Gray Man

HQ

Anthony og Joe Russo tok noen skikkelige byks oppover listen over verdens mest kjente regissører ved å gi oss Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War og Avengers: Endgame, så det er ikke rart at selv Tom Holland og flere andre stjerner ikke klarte å redde Cherry, den eneste filmen brødrene har regissert etter Marvel-prosjektene, fra å skuffe mange. Nå er det litt under to måneder til vi får se om det neste forsøket lykkes mer ved å blant annet gjenforene dem med en gammel kjenning.

For som kjent vil The Gray Man komme på Netflix den 22. juli, og etter å ha nøyd seg med noen korte klipp i lang tid har Russo-brødrene endelig gitt oss den første skikkelige traileren for filmen som setter Ryan Gosling og Chris "Captain America" Evans opp mot hverandre. La oss bare si at den i alle fall blander regissørenes kjente oppskrift på intens action blandet med snasen humor.