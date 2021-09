HQ

Etter lang tid med rykter bekrefter Xbox Game Studios og Microsoft sitt nye gigantstudio The Initiative at de rebooter Perfect Dark, men det viser seg at ikke engang de massive ressursene er nok.

Nå avslører nemlig de to at de også har hyret inn Crystal Dynamics, studioet bak blant annet Tomb Raider og Marvel's Avengers, til å hjelpe med utviklingen av Perfect Dark. Ganske passende siden The Initiative-lederen Darrell Gallagher hadde samme rolle hos CD for fem år siden.