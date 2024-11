Avengers samles for å beseire Donald Trump

HQ

Marvels MCU-satsinger de siste årene har vært langt unna glansdagene, da spesielt Avengers tiltrakk seg et enormt publikum. Og kanskje er det derfor Scarlet Johansson bestemte seg for at det var på tide å samle gjengen igjen - men denne gangen ikke for å bekjempe en motstander med lilla ansikt, men en mer oransje en.

En stor del av Avengers-gjengen samlet seg for å prøve å få folk til å stemme på presidentkandidat Kamala Harris i stedet for tidligere president Donald Trump. Marvel-skuespillerne som samlet seg var, i tillegg til Scarlet: Chris Evans (Captain America), Danai Gurira (Okoye fra Black Panther), Don Cheadle (War Machine), Mark Ruffalo (Hulk), Paul Bettany (WandaVision) og Robert Downey Jr. (Iron Man).

Hvis du vil se videoen av gruppen som kommer sammen, la Ruffalo den ut på Instagram, og du finner den nedenfor. Som du kan forestille deg, er det noen Avengers-referanser å glede seg over.