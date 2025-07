Avengers: Secret Wars vil reboote MCU ifølge Kevin Feige

Det er et slitent poeng å gå over, men til tross for glimt av tidligere storhetstider nå og da, har MCU ikke føltes helt det samme for mange fans siden Avengers: Endgame knyttet sammen Thanos-plottet og mange av historiene til hovedrolleinnehaverne våre.

Bruken av flere tidslinjer og universer bidro ikke akkurat til å få fansen investert i de nye fasene av MCU, og det ser ut til at Marvels toppsjef Kevin Feige er klar over dette. I en samtale med Deadline forklarte han at selv om flere universer vil fortsette å være viktige elementer frem til Avengers: Secret Wars, er det da vi vil se tilbake til "singulære tidslinjer", ettersom den filmen er satt til å starte MCU på nytt.

Feige har også store planer for fortsettelsen av MCU. Kontrakten hans går kanskje ut om to år, men han ønsker at denne serien skal vare mye, mye lenger enn det. "Vil jeg lage store filmer for et stort publikum om ti eller 15 år fra nå? Ja, det er alt jeg ønsker å gjøre. Marvel er en flott måte å gjøre det på," sa han.

Avengers: Secret Wars "Marvel" har premiere 17. desember 2027.