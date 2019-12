Avgjørende Rainbow Six: Siege-utviklere fokuserer nå på nye prosjekter

Rainbow Six: Siege opplevde en masse problemer ved lanseringen, men ble etterfølgende en kjempesuksess. Faktisk er det i dag et av de mest populære spillene i verden, og det skyldes ikke minst Creative Director Xavier Marquis og Brand Director Alexandre Remy, som har jobbet på spillet i mange år.

Faktisk har de jobbet på det så lenge, at de nå har besluttet seg for å trekke seg fra Siege for å fokusere på andre prosjekter. I en ny video, som du kan finne nedenfor, så kommer det fram at Marquis, Remy og en rekke andre avgjørende medlemmer av utviklingsteamet nå vil fokusere på andre ting.

Presis på hva vites ikke, men det virker åpenlyst at dette vil bli et Rainbow Six-relatert prosjekt. Sannsynligvis er det også multiplayer-orientert, da det er der teamets ekspertise ligger.

Hva ønsker du å se fra et nytt Rainbow Six?