Avkriminalisering av cannabis viser seg ikke å føre til økt bruk, men kommersialiseringen av stoffet gjør det

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En ny undersøkelse har funnet at avkriminalisering av cannabis ikke ser ut til å øke bruken av stoffet. Når stoffet selges kommersielt, vil dette imidlertid føre til økt bruk, og det kan ha skadelige effekter på brukernes psykiske helse.

Ifølge The Guardian har et internasjonalt team forsket på endringene i cannabispolitikken mellom 2000 og 2025. De har sett på antall brukere, stoffets styrke og forekomsten av psykoser. I USA, Canada og andre steder hvor cannabis både er kommersialisert og legalisert, har stoffets styrke økt, noe som har ført til at flere mennesker har oppsøkt sykehus med psykoser og andre psykiske helseproblemer forårsaket av stoffbruken.

I andre områder, der stoffet bare er avkriminalisert, har det ikke vært mye som tyder på endringer i bruken eller en forverring av den psykiatriske helsen. Det samme gjelder i Uruguay, der stoffet er avkriminalisert, men sterkt regulert av myndighetene.

Tom Freeman, hovedforfatter av oversiktsartikkelen og professor i psykologi ved University of Bath, sa at resultatene var oppmuntrende for land som vurderer avkriminalisering. Han påpekte imidlertid også at måten kommersialiseringen utspiller seg på, ligner på utviklingen i tobakk- og alkoholindustrien. «Når det finnes en profittdrevet industri, særlig for et vanedannende produkt, er det et insentiv til å selge billigere produkter og produkter med høy styrke, fordi de vet at jo mer de selger, jo mer penger tjener de, og det kan øke bruken,» sa han.