Avowed lar deg være flørtende, men ikke romantisk

HQ

I omfattende fantasy-rollespill er spillerne vant til å finne en følgesvenn som de vil slå seg til ro med. Enten det er Shadowheart i Baldur's Gate III eller den evig trofaste Lydia fra Skyrim, kan du ofte velge en partner som du vil være mer enn venner med i disse spillene.

Obsidians Avowed vil imidlertid gi avkall på romantikk. I en samtale med Game Informer forklarte spilldirektør Carrie Patel hvorfor studioet gikk for dette alternativet: "Det er noe vi tenkte veldig hardt på, og vi snakket om det som et narrativt team. Jeg tror at hvis du skal investere i romantikk, må alle som skriver dem være helt og fullt med på det. Og den andre tingen du må gjøre, er å sørge for at hvis du skal tilby den veien, må du balansere den med en like meningsfull og velutviklet, ikke-romantisk vei, for du vil aldri at spillerne skal føle at "Den eneste måten jeg virkelig kan bli kjent med denne karakteren på, eller virkelig knytte et meningsfullt bånd til dem, er hvis jeg forplikter meg til å elske dem, noe som kanskje ikke er noe jeg har lyst til å gjøre"."

"Så av alle disse grunnene bestemte vi oss for å gi avkall på romanser, spesielt i Avowed," fortsatte hun. "Men vi har likevel bygget mye innhold rundt det å bli kjent med følgesvennene dine. Å knytte dypere bånd med dem og forstå historiene deres."

Det vil være flørtende dialoger, forklarer Patel, men de vil ha mer å gjøre med situasjonen og karakteren du interagerer med, enn å prøve å score romantiske poeng i spillet. Du vil fortsatt kunne bygge opp et forhold til alle spillets fire hovedkompanjonger, men alt du gjør vil forbli platonisk og profesjonelt hele veien.