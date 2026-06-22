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Avowed

Avowed- og The Outer Worlds- utvikleren Obsidian står overfor et gruppesøksmål på grunn av påståtte lønnsbrudd

Saken har pågått siden oktober i fjor, men ble nylig kjent for offentligheten.

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Obsidian Entertainment, studioet bak blant annet Avowed, The Outer Worlds, Fallout: New Vegas og Pentiment, er for tiden involvert i et gruppesøksmål der det hevdes at RPG-utvikleren har et "systematisk mønster av brudd på lønns- og arbeidstidsbestemmelser".

Som oppdaget av GamesRadar, var det Redditor-brukeren macken-zee som brakte saken på banen igjen. Den dukket først opp i oktober i fjor, da ansatte hevdet at Obsidian hadde gjort seg skyldig i lønnstyveri, ubetalt overtid og nektelse av spisepauser og/eller hvilepauser for visse ansatte. Søksmålet krever økonomisk erstatning for de berørte, i håp om "blant annet å få tilbake ubetalte lønninger, urefunderte forretningsutgifter, ytelser, renter, advokatsalærer, kostnader og utgifter."

Den siste oppdateringen om saken kom i mars, da Obsidian avviste alle påstandene i søksmålet. I svaret hevdes det at saksøkerne "ikke har fremlagt tilstrekkelige fakta til å danne grunnlag for gyldige krav mot saksøkte som kan gi grunnlag for erstatning". Det fremgikk også at de fornærmede ansatte «samtykket» til den påståtte oppførselen, noe som i praksis innebærer at arbeidstakerne gikk med på å ikke få betalt og å avstå fra måltids- og hvilepauser. Det har ikke vært noen vesentlige oppdateringer siden den gang, men vi vil sørge for å rapportere om dem etter hvert som de dukker opp i denne saken.

Avowed

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