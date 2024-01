Avowed ser ut til å by på en massiv fantasy-saga

HQ

Et av spillene som ble vist frem torsdag kveld, var Obsidian Entertainments (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds) kommende Avowed, som slippes senere i år til både PC og Xbox Series S/X.

Vi fikk se en flott presentasjon av det som kommer, der vi får ta på oss rollen som en utsending fra Aedyr-imperiet som nettopp har ankommet Living Lands-regionen. Det som venter oss er en fantasy-saga med flere vanskelige avgjørelser å ta, hvorav en av dem ble vist i videoen, der en soldat har desertert og flyktet. Avhengig av hva du velger når du snakker med ham, kan du se frem til en historie som utvikler seg veldig forskjellig.

Obsidian er også svært stolte av sitt actionorienterte kampsystem som ser ut til å være svært fleksibelt, med muligheten til å lagre ulike loadouts som du kan bytte sømløst mellom selv under kamp. Dette kan være et skjold sammen med en flintlåspistol, to økser, pil og bue eller til og med to tryllestaver for å bruke ulike typer magi. Videoen viste hvordan du kan fryse en fiende og deretter bryte isblokken med et sverd. Mulighetene virker både interessante og mange.

Vi er også lovet en god miljøvariasjon der det blant annet ble nevnt frodige skoger, golde ørkener, herjede ødemarker, vulkansk terreng og mye mer.

Du kan se den nesten åtte minutter lange presentasjonen nedenfor sammen med noen skjermbilder. Til slutt får vi vite at flere detaljer om Avowed skal deles i mandagens Xbox Podcast når Obsidian gjester praten.