Avowed unngikk flerspiller slik at Obsidian bedre kunne holde seg til sitt styrehus

HQ

Etter at Baldur's Gate III dominerte så mye av spilldiskusjonen i fjor, føles det som om de fleste kommende fantasy-rollespill blir sammenlignet med det, i det minste delvis. Det er absolutt tilfelle for Avowed, og under et nylig intervju med Windows Central snakket kreativ direktør Carrie Patel om beslutningen om å kutte alle flerspillerfunksjoner fra Avowed.

"Det som er viktig for oss, er å sørge for at vi har en virkelig solid kampanje og [kritisk] historie som setter spilleren i en meningsfull rolle som karakteren som beveger ting fremover, tar viktige beslutninger og virkelig former verden og karakterene rundt seg," sa hun, og la til at alt dette blir mye mer komplekst med en flerspillerkomponent.

"Det er ikke det at noen av disse utfordringene er uløselige, Larian Studios-teamet laget et utrolig RPG med Baldur's Gate 3, og de har hatt mange års erfaring med Divinity: Original Sin, hvor de har jobbet med å bygge flerspillerfunksjonalitet innenfor et virkelig robust RPG-rammeverk. Det er en veldig vanskelig ting å gjøre bra, og vi ville først og fremst sørge for at vi leverte det spillerne forventer av et Obsidian Entertainment-rollespill, som er en virkelig velutviklet historie, meningsfulle valg og konsekvenser, og muligheten til å være en agent for endring i verden."

Obsidian kommer ikke til å gå ut av deres måte å prøve noe fans ikke kjenner dem for, da, noe som høres ut som en god ting, spesielt etter år med studioer som går for noe helt nytt bare for å få det til å slå tilbake. Se på deg, Rocksteady.