Avowed utvikles i Unreal Engine 5

Det er ganske lenge siden Obsidian Entertainment avslørte Avowed, deres The Elder Scrolls-liknende rollespill, men siden den første teaseren har vi ikke fått noen livstegn overhodet.

Men ettersom studioet brukte Unreal Engine 4 til å skape både Grounded og The Outer Worlds, gikk mange ut i fra at det var den samme grafikkmotoren som ble brukt til å skape Avowed, men det ser ikke ut til å være tilfellet. VFX-kunstner Aaron Dubois, som har jobbet på spillet, oppdaterte nylig LinkedIn-profilen sin, og her fremgår det at spillet skapes i Unreal Engine 5.

Han beskriver seg selv som en "Lead VFX artist on Avowed. Working with Niagara fx in unreal 5,", og det blir jo ikke tydeligere enn det.

Du kan se traileren nedenfor. Kanskje vi endelig får se mer under Microsoft & Bethesda Showcase i juni?