Avowed var nesten et samarbeidsspill

HQ

Obsidians administrerende direktør Feargus Urquhart sier at Avowed opprinnelig fokuserte på co-op-spill, men at de gikk over til singleplayer da de innså at flerspillerfokuset førte Obsidian bort fra det de var best på.

I den siste episoden av dokumentaren om Obsidians 20-årsjubileum fortalte Urquhart historien om hvordan Avowed har endret seg i løpet av utviklingen. Opprinnelig ville Obsidian at det skulle være sitt eget Skyrim, men så fokuserte de på mer avgrensede historier.

Med fokuset på co-op ble samtalene endret, og det samme ble historiene, noe som fikk Obsidian til å innse at de var i ferd med å bevege seg for langt bort fra det de kjente til. Avowed har kanskje en mindre skala, men det ser ut til at spillet vil være spekket med interessante historier som vi kan utforske. Det lanseres en gang i 2024 på Xbox Series X/S og PC.