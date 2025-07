Avskjediget Xbox-sjef forsvarer Microsofts AI-push

HQ

Microsofts siste permitteringsrunde har påvirket tusenvis av ansatte i alle divisjoner - inkludert Xbox - som en del av den ambisiøse investeringen på 80 milliarder dollar i kunstig intelligens. Spesielt har til og med store prosjekter som Perfect Dark angivelig blitt kansellert.

Mens mange tidligere ansatte har uttrykt frustrasjon, har et tidligere Xbox-teammedlem, Brandon Stirrup, tilbudt et sjeldent forsvar av Microsofts AI-strategi. Stirrup, som jobbet hos Xbox Game Studios som Senior Business Manager, erkjente vanskelighetene med oppsigelsene, men sa at skiftet mot AI er både nødvendig og uunngåelig.

"Jeg ble permittert av Xbox, men jeg forstår Microsofts investering i AI," skrev han på X. Han la til at selv om arbeidet hans fokuserte på strategi snarere enn ingeniørarbeid, tror han fortsatt at de som motstår AI risikerer å bli erstattet.

Kommentarene hans utløste blandede reaksjoner på nettet, og gjenspeiler pågående bransjedebatter om AIs langsiktige implikasjoner og jobbsikkerhet.

Hva tenker du om saken, og har du selv blitt påvirket av kunstig intelligens?