Avsløres et nytt Silent Hill i sommer?

Covid-19 gjorde sitt for at noen av spillavdukingene jeg "spådde" i Secret Summer Games-artikkelen min i fjor ble flyttet til høsten. men bare en av dem kom ikke i det hele tatt: det lenge ryktede Silent Hill-spillet. Det kan uansett virke som om jeg bare tok feil av hvilken sommer.

For da komponisten Akira Yamaoka, som i det minste har hjulpet til med musikken i alle Silent Hill-spill, ble spurt om når vi skal få vite noe om hans neste prosjekt i et intervju med Al Hub svarte han følgende via en tolk:

"La oss holde det veldig generelt. Jeg tror du mest sannsynlig vil høre noe i sommer som vil annonseres, og jeg tror at det er det du egentlig håper å høre noe om."

En ganske spesiell ting å si når Yamaoka-san er fullstendig klar over Silent Hill-ryktene og stadig blir spurt om det på Twitter, samtidig som at mannen som intervjuer han, Mutlaq A. Aljraied, er kjent som en stor fan av skrekkspill og tar opp Silent Hill en rekke ganger tidligere i intervjuet. Tiden får vise om den talentfulle komponisten bare troller, misforstår, blir feiltolket eller faktisk ga oss et svar så nærme en bekreftelse han kunne uten at advokater og spillutviklere skal bli altfor sinte.