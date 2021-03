Away: The Survival Series kommer også til Xbox One

Du ser på Annonser

Det har blitt avslørt at Away: The Survival Series også kommer til Xbox One når det lanseres en gang senere i år. Spillet, som har blitt markedsført som en spillbar naturdokumentar, har tidligere kun vært annonsert til PC og PS4.

Dette er stort for Xbox-fansen da spillet ser ganske lekkert ut. Her skal du kjempe for overlevelsen mot rovdyr og miljøfarer mens en forteller kommenterer hva du gjør. Dette er et konsept vi ikke har sett før, så vi krysser fingrene for at dette blir bra. Spillet utvikles av talenter som tidligere har jobbet på AAA-titler som Prince of Persia, Assassin's Creed og Far Cry.

Se annonseringstraileren for Xbox One-utgaven nedenfor.