Awesome Games Done Quick kommer tilbake i januar

Det veldedige speedrunning-arrangementet Awesome Games Done Quick har kunngjort at det kommer tilbake i januar med et arrangement i Pittsburgh i USA. Arrangementet har bestemt seg for å forlate Florida, hvor det vanligvis arrangeres, til fordel for den mye kaldere byen Pittsburgh, slik at det kan utvide innsatsen til å omfatte flere personlige løp.

Arrangementet Awesome Games Done Quick vil bli avholdt mellom 14. og 21. januar, og siden dette skjer i begynnelsen av det nye året, har selskapet også skissert noen viktige datoer å huske på.

Det hele starter med innsending av spill mellom 1. og 10. september. Den 13. oktober offentliggjøres spillisten for arrangementet. Deretter, den 20. oktober, offentliggjøres hele programmet. Dette vil bli fulgt opp av en ny innsendingsperiode mellom 20. og 27. november, før den andre innsendingsplanen slippes 1. desember. Vi har også fått vite at datoer for frivillig arbeid også vil bli offentliggjort på et ikke nærmere angitt tidspunkt.

Hvilket spill håper du blir speedrunnet på AGDQ i januar 2024?