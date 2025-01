Awesome Games Done Quick samler inn over 2,5 millioner dollar til inntekt for kreftforskning

HQ

Det årlige veldedighetsarrangementet Awesome Games Done Quick, der dyktige spillere gjennomfører ulike speedruns for å samle inn penger til veldedige formål, klarte i år å samle inn hele 25 millioner kroner. AGDQ har pågått i en uke og inneholdt arrangementer som Elden Ring-bingo og en full gjennomspilling av Grand Theft Auto: Vice City. Pengene som ble samlet inn i år, vil bli donert til Prevent Cancer Foundation, en organisasjon som arbeider for å forske på og forebygge kreft.

For de som gikk glipp av direktesendingene, er de fortsatt tilgjengelige via VOD-lenker på nettsiden deres. Gjennom årene har Awesome Games Done Quick blitt en viktig plattform og en fantastisk måte for spillere å komme i kontakt med hverandre, chatte og bidra til en meningsfull sak.

Pleier du å se Awesome Games Done Quick, og hva synes du om årets arrangement?