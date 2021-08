Axiom Verge 2 tar store steg i gameplaytrailer

Over seks år har gått siden Tom Happ satte navnet sitt på spillkartet med Axiom Verge, og i motsetning til mange andre indieperler har det tatt sin tid å få mer fra den talentfulle karen. Det er ganske tydelig hvorfor.

Happ har gitt oss en ny gameplaytrailer fra Axiom Verge 2 som virkelig viser hvor mye større og omfattende den etterlengtede oppfølgeren blir. Med et kart som etter hvert kan spilles i to dimensjoner i skikkelig The Legend of Zelda: A Link to the Past-stil, enda flere egenskaper, nye våpen, mer komplekst terreng og smartere fiender er det ingen tvil om at dette tar store steg fra originalen når det slippes "snart".