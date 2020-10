Axiom Verge 2 utsatt til 2021

Du ser på Annonser

Vi har nesten ikke hørt et pip fra Axiom Verge 2 etter at det ble kunngjort forrige desember, så dagens annonsering bør ikke komme som et sjokk.

Tom Happ kan nemlig bekrefte at Axiom Verge 2 må utsettes til 2021. Foreløpig håper han at det gjelder første halvdel av året, men etter denne skuffelsen ønsker han ikke å love noe.

Hva begrunnelsen for utsettelsen angår sier Happ at fjorårets spådom om å slippe spillet i høst baserte seg på erfaringene med Axiom Verge, men Covid-19 er ikke det eneste som har gjort ting mer komplekse. Fiendene i oppfølgeren vil for eksempel være mer sofistiskerte, presentasjonen mer kompleks og en hemmelig funksjon som er en slags videreføring av Address Disruptor betyr mye mer arbeid for den talentfulle karen. Du kan se noen klipp fra spillet og lese hele meldingen hans her.