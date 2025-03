Ayo Edebiri fra The Bear skal skrive og spille hovedrollen i en live-action Barney the Dinosaur-film

HQ

Hva har The Bear's Ayo Edebiri, Daniel Kaluuya's 59% Productions, og A24 alle til felles? Ifølge Variety en live-action spillefilm på Barney the Dinosaur. Det stemmer, den unge skuespilleren og den fremadstormende filmskaperen skal skrive og spille hovedrollen i en ny filmatisering av barnekarakteren, en film som det foreløpig er uklart hvem som skal regissere, hva handlingen vil være, og når den får premiere.

Det vi vet er at filmen lages i samarbeid med Mattel Films, og at Mattels Kevin McKeon og Andrew Scannell fungerer som utøvende produsenter for selskapet, mens Robbie Brenner håndterer de samme oppgavene for A24, med Kaluuya og Rowan Riley som tar på seg disse utfordringene for 59% Productions.

Det er for øyeblikket uttalt at selv om han vil være sterkt involvert i produksjonen, forventes det ikke at Kaluuya skal spille hovedrollen i filmen, i motsetning til manusforfatteren Edebiri.

