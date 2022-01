Baby Shark er den første videoen som har nådd 10 milliarder visninger på YouTube

HQ

Selv om videoen ble publisert i 2016, så har Pinkfongs barnesang, Baby Shark, vist seg å virkelig ha ben å gå på, for nå snart seks år senere får den fortsatt hundretusenvis av visninger hver eneste uke.

Og når man tar i betraktning hvor stor landeplage sangen har vært, særlig for de minster, så er det ingen overraskelse at videoen nå har slått en ny rekord på YouTube-plattformen. Det har blitt bemerket via Pinkfongs egen Twitter at Baby Shark er den første videoen noensinne som når 10 milliarder visninger.

"Today we mark history with our special milestone! 🥇 'Baby Shark Dance' became the first video in history to hit 𝟭𝟬 𝗕𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡 𝗩𝗜𝗘𝗪𝗦 on YouTube!🦈🌊

Share your Baby Shark Dance moments with us!"

Og det er faktisk et godt stykke ned til andreplassen, som er Luis Fonsis Despacito, som for øyeblikket ligger på 7,7 milliarder visninger.