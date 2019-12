Baby Sonic prøver å ta opp kampen mot Baby Yoda

Selv om Disney+ ikke har kommet til Norge enda har vel de fleste fått med seg at The Mandalorian har introdusert en liten nusselig sak fansen kaller Baby Yoda i Star Wars-universet. Små babyutgaver av ulike ting slår sjelden feil på internett, og det kan virke som om Sonic the Hedgehog-filmen har tenkt å ta nytte av dette også.

Etter noen dager med rykter har nemlig Paramount offentliggjort en ny traileren fra den japanske utgaven av Sonic the Hedgehog for, og utenom en rekke scener vi stort sett har sett før får vi også et lite glimt av hva som enkelt og greit kalles en Baby Sonic. Hvem vinner av Baby Yoda og Baby Sonic?