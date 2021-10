Babylon's Fall endres etter grafikk-klager

HQ

Mange ble selvsagt veldig glade da Platinum Games avslørte at de jobbet med et nytt spill kalt Babylon's Fall i 2018, men en stor del av disse senket forventningene ganske mye da traileren under ble offentliggjort på årets digitale E3-messe. Det som kan kalles en utvannet presentasjon falt ikke i smak hos alle, og kritikken har bare fortsatt etter tre tester. Forhåpentligvis vil forventningene økes litt igjen nå.

For Platinum har lagt ut en kort video på Twitter som viser hvordan utviklerne har endret den visuelle stilen til Babylon's Fall i forhold til forrige gang vi så det. Forskjellen er ganske tydelig med et langt klarere bilde. Dermed er det lov å håpe at mange blir langt mer fornøyde etter å ha fått prøve eller se den neste beta-testen.