Babylon's Fall hadde nylig null samtidige spillere på Steam

Square Enix har virkelig ikke hatt suksess med sine Live Service-titler... Marvel's Avengers er jo et kapittel for seg selv, og Platinum Games-utviklede Babylon's Fall som ble sluppet i mars i år, sliter ekstremt med å skaffe spillere.

Faktisk nådde spillet et nytt bunnivå på Steam 16. juni, et absolutt bunnivå. Det var nemlig på et tidspunkt den dagen, klokken 10 for å være eksakt, null samtidige spillere ifølge Steam Charts.

Spillet har vært på en dalende kurs lenge, så det kommer egentlig ikke som noen overraskelse at det nå har nådd bunnen. Platinum Games holder imidlertid fast i at spillet ikke er dødt, men alt fremtidig innhold har blitt satt på pause mens de revurderer sine prioriteringer.