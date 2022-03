Babylon's Fall har fått en katastrofal lansering på Steam

HQ

Takket være spill som Bayonetta, Vanquish, Wonderful 101 og Nier: Automata fikk mange store forventninger da Platinum Games annonserte Babylon's Fall i 2018. Til og med Sony hadde visst stor tro på prosjektet, og betalte derfor for å få det konsolleksklusivt på PlayStation. Etter lang tid med stillhet stupte håpet for mange av oss da spillet dukket opp igjen i fjor og vi fikk vite at det blir veldig live service-fokusert med fullt av mikrotransaksjoner og planer om å slippe mer innhold til spillet etter hvert. At grafikken virket nærmest utvannet hjalp heller ikke, så situasjonen etter det første døgnet på markedet overrasker egentlig ikke.

For selv om storsuksesser som Elden Ring, God of War og Lost Ark viser at Steam er mer populær enn noen gang avslører SteamDB at det maks var 650 stykker som spilte Babylon's Fall på Steam i går. Dette betyr at det ikke er i nærheten av å være blant de 100 mest spilte engang.

Til sammenligning hadde for eksempel Steam-utgaven av Marvel's Avengers, et spill Square Enix anser som en enorm skuffelse, over 31,000 spillere samtidig på lanseringsdagen. Dermed blir The Quiet Man med 127 spillere samtidig nesten en bedre sammenligning, selv om det ikke er et live service-spill. Noen som husker det spillet?

Man kan dermed trygt si at Babylon's Fall virker som en ny live service-katastrofe, og et nytt bevis på at man aldri vet hva man får med Platinum. Forhåpentligvis klarer de på magisk vis å snu skuta i samme stil som Final Fantasy XIV: A Realm Reborn og No Man's Sky, men jeg tviler sterkt.