Back 4 Blood avslører gratis fremtidsplaner

Takket være åpenbare sammenligninger med Left 4 Dead og at det ble lansert rett på Xbox Game Pass har Back 4 Blood allerede blitt spilt av veldig mange. Det høres ut som om de aller fleste liker det, men dette gjør bare sulten på mer innhold større. Heldigvis er Turtle Rock forberedt på dette.

Utviklerne har nemligoffentliggjort en oversikt som viser hva som skal komme til Back 4 Blood fremover. Den bekrefter at ting starter ganske rolig med en oppdatering som skal fikse en rekke problemer og gjøre noen etterlengtede endringer senere denne måneden. Deretter den første utvidelsen i desember. Denne vil la oss spille alene uten internett og likevel gjøre fremgang, nye typer kort, en opplæringsdel, en spesiell event og nye Supply Lines.

Når vi så går inn i 2022 venter det en ny vanskelighetsgrad, en ny samarbeidsmodus, flere kort, endringer av nærkampsystemet og generelle forbedringer. Samtidig får de som kjøper et Annual Pass nye fiendetyper, et nytt kart og mer historie i det som kalles Tunnels of Terror, nye våpen, flere aktivitetstyper, spesielle skins og mer.