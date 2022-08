Back 4 Blood får ny bane, nye fiender og mer denne måneden

Tencent kjøper Back 4 Blood-studioet Turtle Rock den 17 desember 2021 klokken 18:27 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Gjengen i Turtle Rock Studios har dessverre ikke hatt en stor hit etter at de ga ut Left 4 Dead 2 for over ti år siden. De har forsøkt med spill som Evolve, The Well og...