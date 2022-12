Back 4 Blood: River of Blood ute nå

Turtle Rock Studios har avduket den tredje utvidelsen for Back 4 Blood, et spill som ser ut til å fortsette å være en stor suksess for studioet. Så hva inneholder...

Neste uke er det tid for å returnere til den actionfylte, voldsomme og zombiebefengte verden i Back 4 Blood når den første utvidelsen, Tunnels of Terror, lanseres 12....

Back 4 Blood feirer 10 millioner spillere med utvidelse i april

den 1 mars 2022 klokken 21:30 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Bare to uker etter lansering kunne Turtle Rock skryte av at Back 4 Blood hadde over seks millioner spillere, så det var ikke overraskende da utviklerne et par uker senere...