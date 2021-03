Du ser på Annonser

Som jeg skrev både da Far Cry 6, Hogwarts Legacy og Gotham Knights ble utsatt vil pandemien føre til at dette nok blir et rekordår for utsettelser av spill, og nå føyer enda et etterlengtet spill seg altså i rekken.

Turtle Rock forteller at de har bestemt seg for å utsette Back 4 Blood fra den 18. juni til 12. oktober. Den gode nyheten er at vi i stedet skal få en åpen beta på både PC og konsollene i sommer, så vi får uansett kose oss med litt zombiemoro om noen måneder.