Back 4 Bloods tredje utvidelse kommer neste måned den 9 november 2022 klokken 16:22 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Turtle Rock Studios har avduket den tredje utvidelsen for Back 4 Blood, et spill som ser ut til å fortsette å være en stor suksess for studioet. Så hva inneholder...