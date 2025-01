HQ

Det kan virke urettferdig å si det, men jeg har begynt å forvente det verste av Netflix sine storbudsjett actionfilmer. Opp gjennom årene har disse stort sett bare skuffet gang på gang, det være seg Red Notice, The Gray Man, The Mother, The Adam Project, The Union, Heart of Stone, Atlas, Project Power, Spenser Confidential, listen fortsetter. Misforstå meg rett, det finnes unntak fra dette, med The Old Guard og Extraction som underholdende innsatser, men for det meste har jeg begynt å forvente lite av de virkelig dyre og store actionprosjektene som streameren sparker ut.

Unødvendig å si at mine forhåpninger til Back in Action ikke var spesielt høye. Denne filmen er Cameron Diaz' store tilbakekomst til Hollywood, etter et tiår borte fra rampelyset, og hun har bestemt seg for å bryte den trenden ved å ta på seg en hovedrolle ved siden av Jamie Foxx fra Day Shift. De to stjernene spiller tidligere spioner som er blitt mann og kone, og som kastes tilbake til det livet de forlot for nesten 15 år siden for å beskytte sine to barn. Så langt handlingen går, er det grunnlaget, om enn skaperne Baywatchs Seth Gordon og Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem's Brendan O'Brien legger til litt ekstra stil i form av et globalt spionasje- og svartebørs-komplott som involverer en helt vanlig superdings som kan tvinge verden i kne. Hvis du noen gang har sett en Netflix-actionfilm før, virker alt dette til en viss grad sjokkerende kjent.

Handlingen overrasker eller imponerer egentlig aldri. Det hele er tradisjonell og typisk action som er designet for å være så lettfordøyelig og enkel å konsumere som mulig. Vi snakker ikke om et spennende Christopher Nolan- eller George Miller-epos her, og heller ikke om et komplekst sammensatt actionspektakel som John Wick eller Mission: Impossible. I likhet med Baywatch krever eller forventer ikke denne filmen noe av seeren, den er rett og slett et perfekt medium å sette på en lat søndag ettermiddag når man ikke har lyst til noe annet enn å slappe av som en sofapotet.

Men det jeg vil si er at Diaz-Foxx-dynamikken fungerer godt, og de to velkjente stjernene har en sterk kjemi. De trenger ikke å være like pirrende som noen av de slibrige, innuendo-drevne hovedrollene fra tidligere actionfilmer, hovedsakelig fordi denne filmen først og fremst er designet som en familieopplevelse. De kan imidlertid være morsomme sammen, og actionscenene har en sterk flyt og koreografi, selv om det fortsatt er en og annen tåpelig bruk av billig CGI som gjør at man setter mye mer pris på de fysiske stuntene og kaoset. Det er ingenting som får deg til å innse hvor viktig det er å se en fysisk, ekte bilkrasj i en film enn den scenen som følger etter et latterlig CGI-kutt som minner deg om lystgass som pumpes inn i motoren på en japansk sportsbil i en Fast and Furious -film. Det er unødvendig og ærlig talt stygt.

Ellers har Back in Action et anstendig tempo som holder deg underholdt hele veien, og en birollebesetning som stort sett presenterer sterke nok prestasjoner. Jamie Demetrious Nigel er på grensen til å være uutholdelig til tider, men resten av skuespillerne gjør en god jobb med å presentere karakterene sine på en flerdimensjonal måte, i det minste på et nivå som man kan forvente av en mer tradisjonell actionfilm som dette. Jeg vil imidlertid bemerke at Kyle Chandler sliter med å fremstå som en overbevisende skurk, og ærlig talt frykter man ikke på noe tidspunkt for hovedpersonene eller de gode gjennom hele Back in Action, og når jeg ser tilbake, tror jeg ikke jeg noen gang så noen av dem med noen form for slitasje eller kampmerker etter eventyret, noe som sier det meste om alvoret i situasjonen de befinner seg i. Jeg tror ikke jeg så noen av dem med noen som helst form for slitasje eller kampsår.

Jeg vil ikke gå så langt som å si at Back in Action leverer den samme skuffelsen som noen av Netflix-actionfilmene vi har sett i det siste, men det er absolutt ikke en strålende film heller. Den er forglemmelig og på det jevne, og om tre måneder kommer jeg ærlig talt ikke til å huske så mye om denne filmen utover det faktum at det var Cameron Diaz' tilbakekomst etter et tiår borte fra film. Se den, ikke se den, du vil ikke vinne eller tape noe særlig uansett, for Back in Action er bare nok en middelmådig Netflix-film i den voksende porteføljen av middelmådige, dyre actionepos.

