Back to the Future-stjerne blir med i The Mandalorian

Til tross for at han stadig holder det gående i en rekke populære serier og velkjente spill kommer Christopher Lloyd nok alltid til å huskes best som Dr. Emmett Brown i Back to the Future-filmen, men nå er det altså tid for at han inntar et annet elsket univers.

Nærmest alltid pålitelige The Hollywood Reporter avslører at Lloyd skal spille en foreløpig ukjent gjesterolle i tredje sesong av The Mandalorian. Dermed skal etter hvert fansen få lov til å krangle om han er best i Star Trek eller Star Wars.