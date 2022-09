Både folk og steder gir mareritt i The Callisto Protocol-trailer

HQ

Med Dead Space og zombie-delen av Call of Duty: WWII har flere av de tidligere Sledgehammer-utviklerne i Striking Distance vist at de vet hvordan man skremmer folk. Som om vi ikke hadde fått nok indikasjoner på dette allerede gjør dagens The Callisto Protocol-trailer det fullstendig klart at desember-spillet fortsetter tradisjonen.

Her får vi en nærmere titt på Black Iron Prison og hvilke farer som lurer både i skyggene og lyset der. Alt tyder på at dette vil føre til mange hardtslående hjerter og noen skrik for mange fra og med den 2. desember.