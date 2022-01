Både Red Notice 2 og Red Notice 3 er på vei til Netflix

HQ

Det ble raskt klart at Red Notice hadde blitt den mest sette filmen på Netflix noen gang kort tid etter premieren i fjor, så det var ikke overraskende da regissøren Rawson Marshall Thurber sa at de hadde snakket om en oppfølger. De forhandlingene gikk tydeligvis ekstremt bra.

avslører nemlig at deres troverdige kilder hevder Netflix har startet arbeidet med hele to oppfølgere til Red Notice, og at streamingselskapet håper å starte filmingen av begge to tidlig i 2023 om Dwayne "The Rock" Johnson, Gal Gadot og Ryan Reynolds er ledige. Dermed sier det seg vel nesten også selv at Thurber allerede er godt igang med historien. Det er uansett for tidlig å se hva Red Notice 2 og Red Notice 3 vil handle om, men at de kommer virker i alle fall veldig klart.