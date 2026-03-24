Både Switch og Nintendo er på topp-3 blant de sterkeste merkevarene for japanske tenåringer

Hva er Japans sterkeste merkevare? Det har den japanske næringslivsavisen Nikkei (via VGC) nå forsøkt å finne ut av i sin årlige undersøkelse (den 26. i rekken), der 37 000 personer har rangert 1 000 merkevarer av ulike slag. Resultatene er deretter brutt ned på aldersgrupper under 20 år, og alle resultatene er oppsummert som et komplett bilde.

Som du allerede har skjønt ut fra overskriften, gikk undersøkelsen veldig bra for Nintendo blant det yngre publikummet. Selv om YouTube kom på førsteplass, kan Switch skilte med en solid andreplass, noe som er imponerende i seg selv, men som blir virkelig formidabelt når man tar i betraktning at Nintendo kom på tredjeplass og Pokémon på sjuendeplass. I underkant av en tredjedel av topp 10 er dermed Nintendo-merker.

Når vi ser på Japan som helhet, skjer det imidlertid noe interessant. Switch faller til 59. plass, noe som viser at konsollen ikke er like godt kjent blant eldre mennesker - mens Nintendo ligger på 12. plass. For dem er Nintendo fortsatt betydelig bedre kjent enn Switch.

Den mest kjente merkevaren i Japan totalt sett er for øvrig Suntory, et brennevinsmerke som kanskje først og fremst fikk sitt gjennombrudd i Vesten takket være filmen Lost in Translation, der en ung Scarlett Johansson og Bill Murray leverte en original, tankevekkende og overraskende historie.

Vi antar at Nintendo er svært fornøyd med sin sterke posisjon blant yngre japanere, noe som viser at fremtiden ser lys ut for dem. Er du overrasket over Nintendos sterke posisjon, eller ser det omtrent ut som forventet blant japanske merkevarer?