Både Tom Holland og Uncharted-regissøren vil lage Jak and Daxter-film

For noen dager siden sa Tom Holland i et intervju at et spill han virkelig håper blir en film etter Uncharted også kommer fra Naughty Dog siden det er Jak and Daxter. Dette var tydeligvis et hint.

Uncharted-regissøren Ruben Fleischer forteller nemlig Digital Trends at han allerede snakker med PlayStation Productions om å lage en film eller serier basert på Jak and Daxter. Siden de ikke har lagt konkrete planer enda ønsker han ikke å si mer, så det spørs vel også om Sony ønsker å se hvordan Uncharted blir mottatt før de bestemmer seg. En spennende tanke er det i alle fall.