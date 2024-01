Bær fotoutstyret ditt med stil og sikkerhet med Peaks Everyday-vesker og Camera Cube.

HQ

Som en del av vår videoserie på Quick Look har vi i årenes løp prøvd alle slags vesker fra en rekke forskjellige selskaper. Vi fortsetter denne satsingen ved å rette oppmerksomheten mot Peak, et selskap som har spesialisert seg på å lage utstyr som er ideelt for fotografer som reiser mye.

I den nyeste videoen har vi fått tak i et par Everyday ryggsekker for å se hvordan de kan brukes i mange ulike situasjoner. I tillegg har vi også sett på en Camera Cube, som er designet for å beskytte den dyrebare og følsomme fototeknologien din på en trygg og sikker måte.

Ta en titt på Quick Look nedenfor for mer informasjon om disse veskene og beskyttelsesveskene, og noen tanker fra vår egen Magnus.