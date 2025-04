BAFTA-avstemning kårer en overraskende tittel til tidenes mest innflytelsesrike spill

Hva er det mest innflytelsesrike videospillet gjennom tidene? Det er et svært subjektivt spørsmål som BAFTA har forsøkt å finne svar på ved å gjennomføre en omfattende avstemning i forkant av BAFTA Games Awards den 8. april.

I avstemningen ble fansen bedt om å stemme på hva de anser som det mest innflytelsesrike videospillet gjennom tidene. Som man kunne forvente, var det flere ikoniske prosjekter som kom med, blant annet The Sims, Minecraft, Super Mario Bros. og Doom, men det "mest innflytelsesrike" gikk til et fantastisk, men ganske overraskende spill.

Yu Suzukis kreasjon Shenmue toppet listen og ble kalt det mest innflytelsesrike spillet noensinne. Igjen, dette er en offentlig avstemning, noe som betyr at fans av alle slag har gått sammen og ansett Sega-klassikeren som kremen av kremen.

Suzuki sa følgende om å bli bedømt på denne måten: "Jeg er dypt beæret og takknemlig over at Shenmue har blitt kåret til "Most Influential Video Game of All Time". Da vi startet spillet, satte vi oss fore å utforske spørsmålet "Hvor virkelig kan et spill bli?", og vi hadde som mål å skildre en verden og en historie uten sidestykke i skala og detaljer. Denne utmerkelsen er en sterk påminnelse om at utfordringen vi tok på oss, fortsatt gir gjenklang hos og inspirerer så mange mennesker selv i dag. Det er i sannhet den største av oppmuntringer.

"Fremfor alt vil vi rette en stor takk til alle fans over hele verden som har fortsatt å elske og støtte Shenmue. Deres lidenskap og oppmuntring har ledet oss på denne reisen hele veien. Og historien er ikke over ennå, det kommer mer! Tusen hjertelig takk!"

Som for resten av spillene som utgjorde listen, når vi nærmer oss 21st BAFTA Games Awards, har de 21 beste spillene alle blitt delt. Generelt sett er det en sterk og passende gjeng, selv om det utvilsomt er en viss skjevhet involvert med Kingdom Come: Deliverance II som er så høyt rangert som det er på en "mest innflytelsesrike spill gjennom tidene" -liste.



Shemue

Doom

Super Mario Bros.

Half-Life

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Minecraft

Kingdom Come: Deliverance II

Super Mario 64

Half-Life 2

The Sims

Tetris

Tomb Raider

Pong

Metal Gear Solid

World of Warcraft

Baldur's Gate III

Final Fantasy VII

Dark Souls

Grand Theft Auto III

The Elder Scrolls V: Skyrim

Grand Theft Auto



Er det noen spill du mener mangler eller ikke burde være med på listen?