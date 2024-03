BAFTA Games Awards vil hedre veldedighetsorganisasjonen SpecialEffect på årets utdeling

HQ

BAFTA Games Awards arrangeres i midten av april, noe som betyr at mange av spillbransjens beste og smarteste vil strømme til London i håp om å vinne en pris og få anerkjennelse for innsatsen sin det siste året. Selv om vi regner med at Baldur's Gate III sannsynligvis vil vinne mange av kategoriene, slik det har gjort i mange andre prisutdelinger, er det én pris som Larians spill ikke får, nemlig BAFTA Special Award.

I år går denne prisen til de fantastiske menneskene som driver veldedighetsorganisasjonen SpecialEffect. Denne organisasjonen hjelper funksjonshemmede med å få glede av dataspill og kreativ selvutfoldelse, og i løpet av de årene som har gått siden organisasjonen ble grunnlagt, har SpecialEffect hjulpet utallige mennesker i nød med å få oppleve glansen i dataspill ved å støtte dem økonomisk, gi en-til-en-vurderinger og hjelpe til med å utvikle spesialisert teknologi.

For å markere de mange årene SpecialEffect har hjulpet mennesker i nød, vil BAFTA overrekke BAFTA Special Award til organisasjonens grunnlegger og administrerende direktør Dr. Mick Donegan MBE under seremonien. Donegan uttalte følgende om utvelgelsen til denne prestisjetunge prisen:

"Jeg startet SpecialEffect ikke bare for å hjelpe mennesker med å spille dataspill, men også for å samarbeide med spillindustrien for å gjøre spillene deres mer tilgjengelige "ved kilden". Siden den gang har vi hatt det privilegium å bli invitert til å dele ideene våre med stadig flere utviklere over hele verden. Nå, 17 år etter at SpecialEffect startet, er det en stor ære for SpecialEffects arbeid å bli anerkjent av BAFTA."

BAFTA Games Awards arrangeres torsdag 11. april, og du kan se hvem som skal presentere showet her.