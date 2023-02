BAFTA Games Awards-nominasjonene skal kunngjøres i mars

HQ

Den 19. BAFTA Games Awards-sendingen vil feire de beste utgivelsene i bransjen fra 2022, og skal snart kunngjøre sine nominerte.

Nominasjonene lover en "kjent vert og ekspertpaneldeltakere", og vil finne sted på BAFTAs Twitch-kanal 2. mars klokken 15. Arrangementet vil ha live kommentarer hele veien.

Kategoriene som skal kunngjøres inkluderer den ettertraktede Best Game, Best British Game, Best Debut Game og Best Narrative.

Sørg for å få med deg nominasjonsseremonien her.

Hvem håper du å se nominert?