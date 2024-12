Bake uten stress med Kenwoods Go Stand Mixer

HQ

Vi har utforsket en hel haug med smarte matlagingsverktøy og dingser som en del av vår pågående videoserie Quick Look, og i dag utvider vi det enda mer. I den nyeste episoden har vi lagt hendene på Kenwood Go Stand Mixer, som er en enhet som har til hensikt å gjøre baking og matlaging enda enklere og mindre stressende gjennom den enkle og revolusjonerende utformingen av dingsen.

Den er bygget for å kunne bake på små og trange steder, samtidig som den har kontroller som er enkle å forstå og bruke, i tillegg til at den også har en holdbar design. I bunn og grunn kan den bli en nødvendighet på kjøkkenet, men for å se om det blir tilfelle, må du se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en haug med fakta og tanker.