Balatro har blitt spilt i mer enn 11 000 år

HQ

Årets roguelite-hit, Balatro, kom stort sett ut av ingenting. Men da det først hadde satt tennene i våre sårbare nakker, fortsatte det å suge tiden vår som en slags krono-vampyr. Nå har skaperen av spillet, LocalThunk, avslørt hvor mye tid vi har brukt på Balatro.

Ifølge utvikleren har Balatro blitt spilt i 11 000 år på alle plattformer. Hvis vi regner litt kjapt, og regner ut at et år i gjennomsnitt er 365,25 dager (takk, skuddår), med 24 timer hver, kan vi se at spillet har blitt spilt i hele 96 426 000 timer. Det er nesten hundre millioner timer, noe som er en skremmende og imponerende mengde tid som er tapt til kortspillet.

Denne statistikken vil helt sikkert bare stige nå som en mobilversjon av spillet er ute, men det kan meget vel være slutten på produktiviteten slik vi kjenner den.