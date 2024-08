Balatro har solgt 2 millioner enheter

HQ

LocalThunk har bestemt seg for å gjøre august til måneden Balatro ettersom indieutvikleren ikke bare har avslørt den enestående nyheten om at poker roguelike har toppet to millioner salg, men at spillet også vil bli støttet med en stor spilloppdatering i 2025.

Siden denne oppdateringen fortsatt er en stund unna, blir vi ganske enkelt fortalt at den vil "bringe nye ideer og strategier" til alle plattformer, og at den vil være helt gratis å få tilgang til.

Denne oppdateringen er også bare en av tre store kunngjøringer som LocalThunk har planlagt for Balatro i august og september, da ytterligere to kunngjøringer vil komme og vil "dele store nyhetsoppdateringer for spillets utrolige fellesskap."