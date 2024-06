Balatro kunne ha hett noe helt annet

HQ

Balatro Rogue Poker er en av årets indiesuksesser. Det pokerbaserte roguelike-spillet dukket opp fra ingensteds og har solgt over 1 million eksemplarer. Det er mange som har gitt utløp for sin indre gambler uten å måtte tape penger.

Spillet ble laget av en skaper, som går under navnet localthunk på Twitter/X. I et nylig innlegg gikk han over de potensielle andre navnene for Balatro, og vi må si at selv om det er noen morsomme alternativer, er den virkelige vinneren Balatro med en kilometer.

Mange av de andre navnene dreide seg om Fools og Jokers, noe som gir mening med tanke på spillets natur. Vi kan egentlig ikke forestille oss at det blir kalt noe annet enn Balatro, men så igjen Joker Poker er en morsom nær andre.